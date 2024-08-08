МИД России потребовал от международных организаций осудить атаку на Поддубного

Поддубный был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника на въезде в город Суджа Курской области, куда съемочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. МИД России в своем заявлении утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных. Поддубный получил множественные ожоги и осколочные ранения, его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.