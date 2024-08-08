МИД России потребовал от международных организаций осудить атаку на Поддубного
Профильные международные организации должны незамедлительно отреагировать и решительно осудить украинскую атаку на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом [президента Украины Владимира] Зеленского международного гуманитарного права», – говорится в заявлении.
МИД России требует, чтобы профильные международные организации осудили «террористическую деятельность бандеровского режима», добавила Захарова.
Поддубный был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника на въезде в город Суджа Курской области, куда съемочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. МИД России в своем заявлении утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных. Поддубный получил множественные ожоги и осколочные ранения, его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ).