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МИД России потребовал от международных организаций осудить атаку на Поддубного

Ведомости

Профильные международные организации должны незамедлительно отреагировать и решительно осудить украинскую атаку на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  

«В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительным протоколом I журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений. Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом [президента Украины Владимира] Зеленского международного гуманитарного права», – говорится в заявлении.

МИД России требует, чтобы профильные международные организации осудили «террористическую деятельность бандеровского режима», добавила Захарова.

Поддубный был ранен 7 августа в результате атаки беспилотника на въезде в город Суджа Курской области, куда съемочная группа ВГТРК направлялась для подготовки репортажа. МИД России в своем заявлении утверждает, что это был целенаправленный удар украинских военных. Поддубный получил множественные ожоги и осколочные ранения, его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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