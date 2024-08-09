Двое россиян пострадали во время камнепада в Турции

В марте прошлого года сообщалось, что после февральских землетрясений в Турции образовалось около 101 млн т (46 млн м куб.) обломков и мусора. Газета Hürriyet указывала, что переработке подлежит не менее 2,5 млн т обломков и мусора в 11 провинциях страны, пострадавших от стихийного бедствия.