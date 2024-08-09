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Двое россиян пострадали во время камнепада в Турции

Ведомости

В результате камнепада в каньоне Саклыкент в турецкой провинции Мугла пострадали двое российских туристов, сообщает телеканал NTV.

«Вход в каньон закрыли после инцидента», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Россияне получили переломы, спасатели и медики эвакуировали их с места происшествия.

В марте прошлого года сообщалось, что после февральских землетрясений в Турции образовалось около 101 млн т (46 млн м куб.) обломков и мусора. Газета Hürriyet указывала, что переработке подлежит не менее 2,5 млн т обломков и мусора в 11 провинциях страны, пострадавших от стихийного бедствия.

В августе 2023 г. две группы туристов попали под камнепад на высоте 3500 м в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Один человек погиб, еще несколько получили травмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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