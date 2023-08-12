В Кабардино-Балкарии в результате камнепада погиб турист

По информации ведомства, туристы попали под камнепад на высоте 3500 м в Черекском районе. Травмы получили пять человек из шести в одной тургруппе, еще в одной тургруппе, состоящей из трех человек, также есть пострадавшие. Позднее в МЧС уточнили, что один турист погиб.