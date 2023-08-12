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Общество

В Кабардино-Балкарии в результате камнепада погиб турист

Ведомости

В Кабардино-Балкарии две группы туристов попали под камнепад, один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщили в МЧС России.

По информации ведомства, туристы попали под камнепад на высоте 3500 м в Черекском районе. Травмы получили пять человек из шести в одной тургруппе, еще в одной тургруппе, состоящей из трех человек, также есть пострадавшие. Позднее в МЧС уточнили, что один турист погиб.

На место направились шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, также туда вылетел вертолет со спасателями, говорится в сообщении. Отмечается, что обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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