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Умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки

Ведомости

Бывший генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки умерла в возрасте 56 лет после двух лет борьбы с онкологией, сообщил ее муж Деннис Тропер.

«С глубокой грустью сообщаю вам о кончине Сьюзен Воджицки. Моя любимая жена, с которой мы прожили 26 лет, и мать наших пятерых детей покинула нас сегодня после двух лет жизни с немелкоклеточным раком легких», – приводит Reuters его сообщение на Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена).

Воджицки как никто другой важна для истории Google, и трудно представить мир без нее, заявил также в X генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Бывшая глава YouTube присоединилась к Google в 1999 г., став одним из первых ее сотрудников. В 2014 г. Воджицки стала гендиректором YouTube, проработав в этой должности около десяти лет. В феврале 2023 г. она объявила об уходе в отставку, чтобы сосредоточиться на «семье, здоровье и личных проектах». На посту гендиректора Воджицки заменил ее заместитель Нил Мохан, который присоединился к Google в 2008 г. Bloomberg тогда писал, что Мохан пришел в YouTube в 2015 г., и с тех пор «многие считали его естественным преемником».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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