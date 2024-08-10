Умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки

Бывшая глава YouTube присоединилась к Google в 1999 г., став одним из первых ее сотрудников. В 2014 г. Воджицки стала гендиректором YouTube, проработав в этой должности около десяти лет. В феврале 2023 г. она объявила об уходе в отставку, чтобы сосредоточиться на «семье, здоровье и личных проектах». На посту гендиректора Воджицки заменил ее заместитель Нил Мохан, который присоединился к Google в 2008 г. Bloomberg тогда писал, что Мохан пришел в YouTube в 2015 г., и с тех пор «многие считали его естественным преемником».