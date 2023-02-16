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Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе в отставку

Ведомости

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе в отставку, передает телеканал CNBC. 

«Сегодня, после почти 25 лет работы здесь, я решила отказаться от своей роли главы YouTube и начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам, которыми я увлечена», — сказала она. 

Уточняется, что Воджицки продолжит работать с командами YouTube. По ее словам, она также договорилась с генеральным директором Google и материнской компании Alphabet Сундаром Пичаи о том, что возьмет на себя роль консультанта компании. Воджицки заняла должность гендиректора YouTube в 2014 г. До этого она работала на посту старшего вице-президента Google по рекламе. 

Место Воджицки займет директор по продуктам YouTube Нил Мохан, он также станет старшим вице-президентом компании. По информации Bloomberg, Мохан пришел в YouTube в 2015 г., с тех пор «многие считали его естественным преемником».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных