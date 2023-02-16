Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе в отставку

Уточняется, что Воджицки продолжит работать с командами YouTube. По ее словам, она также договорилась с генеральным директором Google и материнской компании Alphabet Сундаром Пичаи о том, что возьмет на себя роль консультанта компании. Воджицки заняла должность гендиректора YouTube в 2014 г. До этого она работала на посту старшего вице-президента Google по рекламе.