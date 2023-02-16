Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе в отставку
Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки объявила об уходе в отставку, передает телеканал CNBC.
«Сегодня, после почти 25 лет работы здесь, я решила отказаться от своей роли главы YouTube и начать новую главу, посвященную моей семье, здоровью и личным проектам, которыми я увлечена», — сказала она.
Уточняется, что Воджицки продолжит работать с командами YouTube. По ее словам, она также договорилась с генеральным директором Google и материнской компании Alphabet Сундаром Пичаи о том, что возьмет на себя роль консультанта компании. Воджицки заняла должность гендиректора YouTube в 2014 г. До этого она работала на посту старшего вице-президента Google по рекламе.
Место Воджицки займет директор по продуктам YouTube Нил Мохан, он также станет старшим вице-президентом компании. По информации Bloomberg, Мохан пришел в YouTube в 2015 г., с тех пор «многие считали его естественным преемником».