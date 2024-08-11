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МЧС доставило 80 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Ведомости

Сотрудники МЧС России доставили около 80 т гуманитарной помощи жителям Курской области, груз привезли из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

В приграничный регион доставили автоколоннами продукты и воду, средства гигиены, палатки, а также одеяла и постельные принадлежности. В числе грузов также мебель и передвижные электростанции, говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, помощь жителям будет распределять оперативный штаб во взаимодействии с местными властями, общественными организациями и волонтерами.

Из приграничных районов Курской области, где с 6 августа идут боевые действия, эвакуировали более 76 000 человек. Об этом 10 августа сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. По его словам, всего было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся более 4400 человек.

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже шестой день, туда перебросили резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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