МЧС доставило 80 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Из приграничных районов Курской области, где с 6 августа идут боевые действия, эвакуировали более 76 000 человек. Об этом 10 августа сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. По его словам, всего было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся более 4400 человек.