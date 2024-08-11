МЧС доставило 80 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Сотрудники МЧС России доставили около 80 т гуманитарной помощи жителям Курской области, груз привезли из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
В приграничный регион доставили автоколоннами продукты и воду, средства гигиены, палатки, а также одеяла и постельные принадлежности. В числе грузов также мебель и передвижные электростанции, говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, помощь жителям будет распределять оперативный штаб во взаимодействии с местными властями, общественными организациями и волонтерами.
Из приграничных районов Курской области, где с 6 августа идут боевые действия, эвакуировали более 76 000 человек. Об этом 10 августа сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. По его словам, всего было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся более 4400 человек.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже шестой день, туда перебросили резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.