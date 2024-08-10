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Старовойт: на выплаты жителям Курской области направят дополнительные средства

Ведомости

Правительство РФ приняло решение о дополнительной финансовой помощи жителям Курской области. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

«Принято решение дополнительную финансовую помощь жителям Курской области предоставить, денежные средства уже поступили – почти 2 млрд руб., сейчас проводятся расчеты дополнительной потребности», – уточнил Старовойт (цитата по ТАСС).

По его словам, основной задачей является обеспечение безопасной работы общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения и железнодорожного сообщения дальнего следования. Министр поблагодарил руководителей регионов, Московской области и Москвы за помощь в предоставлении автобусов большой вместимости, которые используются для перевозки желающих эвакуироваться из приграничных районов в безопасные районы Курской области и в регионы, которые принимают людей, которые хотят выехать на безопасное расстояние.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже пятый день, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

8 августа стало известно, что правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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