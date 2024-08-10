Старовойт: на выплаты жителям Курской области направят дополнительные средства

По его словам, основной задачей является обеспечение безопасной работы общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения и железнодорожного сообщения дальнего следования. Министр поблагодарил руководителей регионов, Московской области и Москвы за помощь в предоставлении автобусов большой вместимости, которые используются для перевозки желающих эвакуироваться из приграничных районов в безопасные районы Курской области и в регионы, которые принимают людей, которые хотят выехать на безопасное расстояние.