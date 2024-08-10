В Курской области усилили мониторинг радиационных, химических и других рисков
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, выполнены исследования воздуха и воды, сообщила пресс-служба агентства.
«Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и др. Результаты исследований не превышают нормы», – говорится в сообщении.
Специалисты также отбирают пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды. По данным ФМБА, полученные результаты находятся в пределах гигиенических нормативов. Помимо этого, в Курской области провели более 60 измерений дозы гамма-излучения, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона.
Режим ЧС в Курской области ввели 9 августа на фоне проникновения в регион украинских военных, которые пересекли границу 6 августа. Массированный обстрел и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей. В регионе уже пятый день идут бои, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 10 августа в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО).