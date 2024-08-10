В Курской области усилили мониторинг радиационных, химических и других рисков

Режим ЧС в Курской области ввели 9 августа на фоне проникновения в регион украинских военных, которые пересекли границу 6 августа. Массированный обстрел и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей. В регионе уже пятый день идут бои, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 10 августа в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО).