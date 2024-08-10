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В Курской области усилили мониторинг радиационных, химических и других рисков

Ведомости

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, выполнены исследования воздуха и воды, сообщила пресс-служба агентства. 

«Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и др. Результаты исследований не превышают нормы», – говорится в сообщении.

Специалисты также отбирают пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды. По данным ФМБА, полученные результаты находятся в пределах гигиенических нормативов. Помимо этого, в Курской области провели более 60 измерений дозы гамма-излучения, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона.

Режим ЧС в Курской области ввели 9 августа на фоне проникновения в регион украинских военных, которые пересекли границу 6 августа. Массированный обстрел и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей. В регионе уже пятый день идут бои, туда перебрасываются резервы российской армии из других областей. 10 августа в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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