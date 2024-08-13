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ФСИН опровергла госпитализацию осужденной за теракт Треповой

Ведомости

Информация о госпитализации Дарьи Треповой, осужденной за теракт, при котором погиб военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), не соответствует действительности, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Мордовии в комментарии РБК.

12 августа Mash сообщал, что Трепову экстренно положили в больницу. Telegram-канал отмечал, что госпитализация якобы могла быть связана с «сильной депрессией и расколом личности».

«Осужденная [Трепова] отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», – говорится в сообщении ФСИН.

В апреле 2023 г. Трепова пронесла в петербургское кафе «Патриот-бар», где проходила встреча с Татарским, статуэтку со взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека были ранены. 25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил Треповой 27 лет исправительной колонии общего режима по делу о теракте.

20 мая Апелляционный военный суд признал приговор Треповой законным. 25 июня сообщалось, что осужденную этапировали в колонию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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