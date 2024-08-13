ФСИН опровергла госпитализацию осужденной за теракт Треповой
12 августа Mash сообщал, что Трепову экстренно положили в больницу. Telegram-канал отмечал, что госпитализация якобы могла быть связана с «сильной депрессией и расколом личности».
«Осужденная [Трепова] отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», – говорится в сообщении ФСИН.
В апреле 2023 г. Трепова пронесла в петербургское кафе «Патриот-бар», где проходила встреча с Татарским, статуэтку со взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека были ранены. 25 января 2-й Западный окружной военный суд назначил Треповой 27 лет исправительной колонии общего режима по делу о теракте.
20 мая Апелляционный военный суд признал приговор Треповой законным. 25 июня сообщалось, что осужденную этапировали в колонию.