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Аккредитацию на Паралимпиаду получили 85 российских атлетов

Ведомости

Аккредитацию для участия в Паралимпиаде в Париже получили 85 российских атлетов, еще семь спортсменов проходят проверку, сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам», – сообщил Рожков.

Предполагается, что участие в Паралимпиаде в нейтральном статусе примут 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, два триатлониста и два тхэквондиста из России.

Паралимпиада состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что несмотря на ограничения для российских атлетов на Паралимпиаде, спортсменам надо принимать участие в соревнованиях и побеждать. При этом он раскритиковал тот факт, что российских паралимпийцев даже в нейтральном статусе не допустят на церемонии открытия и закрытия игр и отметил, что это «очень плохо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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