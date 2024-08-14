Аккредитацию на Паралимпиаду получили 85 российских атлетов

Паралимпиада состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что несмотря на ограничения для российских атлетов на Паралимпиаде, спортсменам надо принимать участие в соревнованиях и побеждать. При этом он раскритиковал тот факт, что российских паралимпийцев даже в нейтральном статусе не допустят на церемонии открытия и закрытия игр и отметил, что это «очень плохо».