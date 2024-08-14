Аккредитацию на Паралимпиаду получили 85 российских атлетов
Аккредитацию для участия в Паралимпиаде в Париже получили 85 российских атлетов, еще семь спортсменов проходят проверку, сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам», – сообщил Рожков.
Предполагается, что участие в Паралимпиаде в нейтральном статусе примут 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, два триатлониста и два тхэквондиста из России.
Паралимпиада состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что несмотря на ограничения для российских атлетов на Паралимпиаде, спортсменам надо принимать участие в соревнованиях и побеждать. При этом он раскритиковал тот факт, что российских паралимпийцев даже в нейтральном статусе не допустят на церемонии открытия и закрытия игр и отметил, что это «очень плохо».