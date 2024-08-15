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Индия рекомендовала своим гражданам покинуть приграничные регионы России

Ведомости

Посольство Индии в Москве рекомендовало гражданам страны покинуть Курскую, Белгородскую и Брянскую области, следует из сообщения диппредставительства.

«В связи с недавними инцидентами в Брянской, Белгородской и Курской областях гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и выехать за пределы этих регионов», – сказано в сообщении. Там же указаны контактные данные, по которым граждане Индии, которые нуждаются в помощи, могут связаться с посольством.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.

С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек. МЧС России и врио губернатора Алексей Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.

15 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В субъекте организована работа по оказанию помощи населению, но масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с последствиями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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