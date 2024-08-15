Индия рекомендовала своим гражданам покинуть приграничные регионы России
Посольство Индии в Москве рекомендовало гражданам страны покинуть Курскую, Белгородскую и Брянскую области, следует из сообщения диппредставительства.
«В связи с недавними инцидентами в Брянской, Белгородской и Курской областях гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и выехать за пределы этих регионов», – сказано в сообщении. Там же указаны контактные данные, по которым граждане Индии, которые нуждаются в помощи, могут связаться с посольством.
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.
С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек. МЧС России и врио губернатора Алексей Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.
15 августа в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В субъекте организована работа по оказанию помощи населению, но масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно справиться с последствиями.