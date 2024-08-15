Индия рекомендовала своим гражданам покинуть приграничные регионы России

«В связи с недавними инцидентами в Брянской, Белгородской и Курской областях гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и выехать за пределы этих регионов», – сказано в сообщении. Там же указаны контактные данные, по которым граждане Индии, которые нуждаются в помощи, могут связаться с посольством.