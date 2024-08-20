Расследование дела против экс-замглавы Минцифры о взяточничестве завершено
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о получении взятки против бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Материалы дела переданы в суд. Согласно данным картотеки Хамовнического суда Москвы, дело поступило в суд еще 12 августа. Заседание назначено на 21 августа.
Паршину вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Моносову – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
Экс-замминистра и Моносова задержали 12 июля прошлого года, когда бизнесмен пытался передать бывшему чиновнику 3,75 млн руб. По версии следствия, взятка Паршину предназначалась за выделение гранта фирме Моносова. Ни один из фигурантов вину не признал.
Изначально Паршина и Моносова отправили под домашний арест, но прокуратура оспорила это решение. В итоге Мосгорсуд заключил обоих фигурантов под стражу. Арест Паршина истекает 12 октября. Моносова же в начале июля 2024 г. отпустили из СИЗО, избрав ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.