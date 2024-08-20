Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Расследование дела против экс-замглавы Минцифры о взяточничестве завершено

Ведомости

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о получении взятки против бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Материалы дела переданы в суд. Согласно данным картотеки Хамовнического суда Москвы, дело поступило в суд еще 12 августа. Заседание назначено на 21 августа.

Паршину вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Моносову – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-замминистра и Моносова задержали 12 июля прошлого года, когда бизнесмен пытался передать бывшему чиновнику 3,75 млн руб. По версии следствия, взятка Паршину предназначалась за выделение гранта фирме Моносова. Ни один из фигурантов вину не признал.

Изначально Паршина и Моносова отправили под домашний арест, но прокуратура оспорила это решение. В итоге Мосгорсуд заключил обоих фигурантов под стражу. Арест Паршина истекает 12 октября. Моносова же в начале июля 2024 г. отпустили из СИЗО, избрав ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных