Расследование дела против экс-замглавы Минцифры о взяточничестве завершено

Изначально Паршина и Моносова отправили под домашний арест, но прокуратура оспорила это решение. В итоге Мосгорсуд заключил обоих фигурантов под стражу. Арест Паршина истекает 12 октября. Моносова же в начале июля 2024 г. отпустили из СИЗО, избрав ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.