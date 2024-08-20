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В Курской области отменят смс-рассылку о ракетной опасности и угрозе атак БПЛА

Ведомости

Оперштаб Курской области решил отменить в регионе смс-рассылку оповещений о ракетной опасности и об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора субъекта Алексей Смирнов.

«Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия», – пояснил Смирнов.

Он напомнил, что актуальная информация о тревогах публикуется в его Telegram-канале и канале правительства Курской области. Кроме того, можно подключить push-уведомления приложения «МЧС России», скачать его можно в RuStore, Google Play и App Store.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с войсками России. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. Из приграничных районов этих субъектов эвакуируются жители, из Курской области вывезены более 121 000 человек. Агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщило 20 августа, что в Курской области из-за атак ВСУ погибли уже 17 человек, пострадали еще 140. О жертвах боевых действий среди мирного населения также почти ежедневно информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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