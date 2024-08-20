В Курской области отменят смс-рассылку о ракетной опасности и угрозе атак БПЛА
Оперштаб Курской области решил отменить в регионе смс-рассылку оповещений о ракетной опасности и об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора субъекта Алексей Смирнов.
«Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия», – пояснил Смирнов.
Он напомнил, что актуальная информация о тревогах публикуется в его Telegram-канале и канале правительства Курской области. Кроме того, можно подключить push-уведомления приложения «МЧС России», скачать его можно в RuStore, Google Play и App Store.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с войсками России. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. Из приграничных районов этих субъектов эвакуируются жители, из Курской области вывезены более 121 000 человек. Агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщило 20 августа, что в Курской области из-за атак ВСУ погибли уже 17 человек, пострадали еще 140. О жертвах боевых действий среди мирного населения также почти ежедневно информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.