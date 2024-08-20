В Курской области отменят смс-рассылку о ракетной опасности и угрозе атак БПЛА

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с войсками России. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. Из приграничных районов этих субъектов эвакуируются жители, из Курской области вывезены более 121 000 человек. Агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщило 20 августа, что в Курской области из-за атак ВСУ погибли уже 17 человек, пострадали еще 140. О жертвах боевых действий среди мирного населения также почти ежедневно информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.