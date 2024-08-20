Google подала в суд иски к владельцам телеканалов RT, «Царьград» и «Спас»

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели множество санкций в отношении РФ. В соответствии с международными ограничениями YouTube (принадлежит Google) заблокировал ряд российских каналов, напоминает газета. Но суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google, которая не согласна выплачивать неустойки. В связи с этим, пишет The Telegraph, российские вещатели обратились в судебные инстанции ЮАР, Турции, Сербии и Киргизии «пытаясь наложить аресты на активы Google по всему миру». Компания расценивает такие действия как «несправедливые, недействительные и незаконные».