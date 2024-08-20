Google подала в суд иски к владельцам телеканалов RT, «Царьград» и «Спас»
Американская компания Google подала в суды США и Великобритании иски к владельцам российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас», чтобы добиться решения, которое не позволит им вести тяжбы в судах за пределами России. Об этом сообщает газета The Telegraph.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели множество санкций в отношении РФ. В соответствии с международными ограничениями YouTube (принадлежит Google) заблокировал ряд российских каналов, напоминает газета. Но суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google, которая не согласна выплачивать неустойки. В связи с этим, пишет The Telegraph, российские вещатели обратились в судебные инстанции ЮАР, Турции, Сербии и Киргизии «пытаясь наложить аресты на активы Google по всему миру». Компания расценивает такие действия как «несправедливые, недействительные и незаконные».
В июле в России началось замедление YouTube. 3 августа сервис перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Российские власти заявляли, что проблемы в работе якобы связаны с бездействием Google. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, компания не проводит обслуживание серверов в России из-за санкций. В Google заявили, что сбои в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации. 8 августа YouTube перестал открываться в России.