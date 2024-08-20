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Google подала в суд иски к владельцам телеканалов RT, «Царьград» и «Спас»

Ведомости

Американская компания Google подала в суды США и Великобритании иски к владельцам российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас», чтобы добиться решения, которое не позволит им вести тяжбы в судах за пределами России. Об этом сообщает газета The Telegraph.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели множество санкций в отношении РФ. В соответствии с международными ограничениями YouTube (принадлежит Google) заблокировал ряд российских каналов, напоминает газета. Но суды в РФ стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google, которая не согласна выплачивать неустойки. В связи с этим, пишет The Telegraph, российские вещатели обратились в судебные инстанции ЮАР, Турции, Сербии и Киргизии «пытаясь наложить аресты на активы Google по всему миру». Компания расценивает такие действия как «несправедливые, недействительные и незаконные».

В июле в России началось замедление YouTube. 3 августа сервис перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Российские власти заявляли, что проблемы в работе якобы связаны с бездействием Google. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, компания не проводит обслуживание серверов в России из-за санкций. В Google заявили, что сбои в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации. 8 августа YouTube перестал открываться в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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