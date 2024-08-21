В Аргентине ввели карантин на судне из-за возможного случая оспы обезьян
В Аргентине на судне Ina Lotte под флагом Либерии ввели карантин после выявления симптомов оспы обезьян (monkey pox или mpox) у одного из членов экипажа. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на источники в военно-морской лиге страны.
О больном на борту сообщил капитан судна. Сообщение поступило, когда корабль направлялся по реке Парана через порт Сан-Николас в провинцию Санта-Фе за грузом зерна. Прибывшие врачи госпитализировали больного, а судно продолжило свой путь.
Медицинские заключения были сделаны, когда корабль достиг Сан-Лоренцо. Экипажу приказали поставить судно на якорь и дождаться прибытия погранслужбы. Уточняется, что сейчас власти ожидают результатов анализов, чтобы предпринять дальнейшие шаги.
По данным портала, у заболевшего начальная стадия заражения вирусом, у него есть поражения кожи, «похожие на везикулы, преимущественно на туловище и лице». Заразившийся является гражданином Индии.
Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 г. было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в Демократической Республике Конго.
14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции. В тот же день первый случай заражения mpox зарегистрировали в Пакистане.