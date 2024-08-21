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В Аргентине ввели карантин на судне из-за возможного случая оспы обезьян

Ведомости

В Аргентине на судне Ina Lotte под флагом Либерии ввели карантин после выявления симптомов оспы обезьян (monkey pox или mpox) у одного из членов экипажа. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на источники в военно-морской лиге страны.

О больном на борту сообщил капитан судна. Сообщение поступило, когда корабль направлялся по реке Парана через порт Сан-Николас в провинцию Санта-Фе за грузом зерна. Прибывшие врачи госпитализировали больного, а судно продолжило свой путь.

Медицинские заключения были сделаны, когда корабль достиг Сан-Лоренцо. Экипажу приказали поставить судно на якорь и дождаться прибытия погранслужбы. Уточняется, что сейчас власти ожидают результатов анализов, чтобы предпринять дальнейшие шаги.

По данным портала, у заболевшего начальная стадия заражения вирусом, у него есть поражения кожи, «похожие на везикулы, преимущественно на туловище и лице». Заразившийся является гражданином Индии.

Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 г. было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в Демократической Республике Конго.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции. В тот же день первый случай заражения mpox зарегистрировали в Пакистане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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