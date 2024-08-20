Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ВОЗ утвердила дополнительные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла дополнительные временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян (monkey pox или mpox). Они распространяются на страны, где наблюдается всплеск заболеваемости, говорится на сайте ВОЗ.

В частности, речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК), Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Предполагается, что государства должны реализовать эти меры в дополнение к постоянным рекомендациям, которые продлены до 20 августа 2025 г.

Среди временных рекомендаций: координация действий в чрезвычайных ситуациях, совместное наблюдение и лабораторная диагностика, расширение медицинской помощи заболевшим, укрепление трансграничного сотрудничества, вакцинация, информирование о рисках, расширение финансирования и др.

Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 г. было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в ДРК. По итогам заседания 14 августа Комитет Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации счел вспышку оспы обезьян «чрезвычайной», «представляющей риск для здоровья населения других государств», а также «требующей скоординированного международного ответа».

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил быстрое распространение нового штамма заболевания в ДРК. 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции. В тот же день первый случай заражения mpox зарегистрировали в Пакистане.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных