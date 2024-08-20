ВОЗ утвердила дополнительные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла дополнительные временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян (monkey pox или mpox). Они распространяются на страны, где наблюдается всплеск заболеваемости, говорится на сайте ВОЗ.
В частности, речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК), Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Предполагается, что государства должны реализовать эти меры в дополнение к постоянным рекомендациям, которые продлены до 20 августа 2025 г.
Среди временных рекомендаций: координация действий в чрезвычайных ситуациях, совместное наблюдение и лабораторная диагностика, расширение медицинской помощи заболевшим, укрепление трансграничного сотрудничества, вакцинация, информирование о рисках, расширение финансирования и др.
Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 г. было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в ДРК. По итогам заседания 14 августа Комитет Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации счел вспышку оспы обезьян «чрезвычайной», «представляющей риск для здоровья населения других государств», а также «требующей скоординированного международного ответа».
14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил быстрое распространение нового штамма заболевания в ДРК. 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции. В тот же день первый случай заражения mpox зарегистрировали в Пакистане.