ВОЗ утвердила дополнительные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян

Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 г. было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в ДРК. По итогам заседания 14 августа Комитет Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации счел вспышку оспы обезьян «чрезвычайной», «представляющей риск для здоровья населения других государств», а также «требующей скоординированного международного ответа».