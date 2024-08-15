В Швеции выявили первый случай инфицирования новым штаммом оспы обезьян

С начала 2024 г. число заболевших в ДРК уже превысило общий показатель прошлого года и составило 15 600 человек, за это же время умерло 537 человек. По данным ВОЗ, быстрое распространение на территории ДРК мог вызвать новый штамм вируса генетической клады (ветви) 1b, который появился в 2023 г.