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В Швеции выявили первый случай инфицирования новым штаммом оспы обезьян

Ведомости

Первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян (mpox) выявлен в Швеции, пострадавший обратился за помощью в районе Стокгольма. Об этом сообщила ио генерального директора управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл.

«Этот случай является первым, диагностированным за пределами Африканского континента. Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка mpox», – сказала она на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Факт того, что у пострадавшего выявлен более заразный штамм оспы, подтвердили медики. Пациенту была оказана помощь.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус отметил быстрое распространение нового штамма оспы обезьян в Демократической Республике Конго (ДРК). 

С начала 2024 г. число заболевших в ДРК уже превысило общий показатель прошлого года и составило 15 600 человек, за это же время умерло 537 человек. По данным ВОЗ, быстрое распространение на территории ДРК мог вызвать новый штамм вируса генетической клады (ветви) 1b, который появился в 2023 г. 

Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных). Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Специалисты ВОЗ предполагают, что новый штамм передается преимущественно половым путем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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