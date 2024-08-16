В Пакистане зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян

По информации агентства, в то же время органы здравоохранения провинций Пакистана отмечают три случая инфицирования. Представитель минздрава сообщил, что в настоящее время проводится секвенирование – тестирование используют для определения генетических повреждений. В ведомстве добавили, что тест поможет выявить, какой именно вариант оспы у выявленного инфицированного.