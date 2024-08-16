В Пакистане зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян
Министерство здравоохранения Пакистана подтвердило по меньшей мере один случай заражения оспой обезьян (mpox) у человека, который вернулся из страны Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
По информации агентства, в то же время органы здравоохранения провинций Пакистана отмечают три случая инфицирования. Представитель минздрава сообщил, что в настоящее время проводится секвенирование – тестирование используют для определения генетических повреждений. В ведомстве добавили, что тест поможет выявить, какой именно вариант оспы у выявленного инфицированного.
14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил быстрое распространение нового штамма заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции, пострадавший обратился за помощью в районе Стокгольма.
Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных). Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Специалисты ВОЗ предполагают, что новый штамм передается преимущественно половым путем.