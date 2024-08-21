Суд рассмотрит иск Долиной об оспаривании сделки 13 сентября
Суд в Москве рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей певице квартиры 13 сентября, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Долина потеряла квартиру в результате мошеннических действий.
Иск будет рассматривать Хамовнический суд Москвы. Согласно заявлению, ответчик по делу – Лурье П. А. «В обоснование иска указано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц», – говорится в сообщении.
Как писал ТАСС со ссылкой на источник, речь идет о 34-летней Полине Лурье, которая приобрела квартиру после того, как ее потеряла Долина. Стоимость жилья составляет порядка 112 млн руб.
13 августа Долина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными».
Сообщалось, что мошенники находятся на территории Украины.