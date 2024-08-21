Суд заочно приговорил экс-депутата Гудкова к восьми годам за фейки о ВС РФ
Суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Установлено, что Гудков разместил в своем канале на одном из видеохостингов видеоролик с ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в международном розыске.
Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии, совершенном по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов. Приговор не вступил в законную силу. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова на территорию России либо его задержания на территории РФ, уточняется в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Гудков сообщил о возбуждении против него уголовного дела осенью 2023 г. По его словам, поводом стали утверждения экс-депутата об убийствах мирных жителей на Украине, якобы совершенных российскими военными. В конце 2023 г. МВД России объявило Гудкова в розыск. 27 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата.
27 июня Савеловский суд Москвы оштрафовал Гудкова на 10 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации.