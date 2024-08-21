Суд заочно приговорил экс-депутата Гудкова к восьми годам за фейки о ВС РФ

Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов. Приговор не вступил в законную силу. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова на территорию России либо его задержания на территории РФ, уточняется в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.