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Суд заочно приговорил экс-депутата Гудкова к восьми годам за фейки о ВС РФ

Ведомости

Суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что Гудков разместил в своем канале на одном из видеохостингов видеоролик с ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в международном розыске.

Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии, совершенном по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов. Приговор не вступил в законную силу. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гудкова на территорию России либо его задержания на территории РФ, уточняется в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Гудков сообщил о возбуждении против него уголовного дела осенью 2023 г. По его словам, поводом стали утверждения экс-депутата об убийствах мирных жителей на Украине, якобы совершенных российскими военными. В конце 2023 г. МВД России объявило Гудкова в розыск. 27 февраля Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-депутата.

27 июня Савеловский суд Москвы оштрафовал Гудкова на 10 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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