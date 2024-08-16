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Суд в Москве продлил арест «основателю школы хакеров» за фейки о ВС РФ

Ведомости

Преображенский районный суд Москвы продлил на два месяца арест основателю «Гражданской школы хакеров», настоятелю буддистского объединения «Московский центр дзен» Илье Васильеву, обвиняемому в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Программиста обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Следствие полагает, что Васильев разместил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) публикацию, дискредитирующую армию России.

Как сообщало РБК, правоохранители обнаружили публикации на телефоне, конфискованном у Васильева в мае 2023 г. при осмотре квартиры. Тогда же суд оштрафовал его на 40 000 руб. по протоколу о дискредитации армии из-за поста в соцсети «В контакте».

22 июня стало известно о том, что Васильев заключен под стражу. По решению суда он пробудет в СИЗО до 20 октября 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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