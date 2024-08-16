Суд в Москве продлил арест «основателю школы хакеров» за фейки о ВС РФ

Как сообщало РБК, правоохранители обнаружили публикации на телефоне, конфискованном у Васильева в мае 2023 г. при осмотре квартиры. Тогда же суд оштрафовал его на 40 000 руб. по протоколу о дискредитации армии из-за поста в соцсети «В контакте».