Суд в Москве продлил арест «основателю школы хакеров» за фейки о ВС РФ
Преображенский районный суд Москвы продлил на два месяца арест основателю «Гражданской школы хакеров», настоятелю буддистского объединения «Московский центр дзен» Илье Васильеву, обвиняемому в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Программиста обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Следствие полагает, что Васильев разместил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) публикацию, дискредитирующую армию России.
22 июня стало известно о том, что Васильев заключен под стражу. По решению суда он пробудет в СИЗО до 20 октября 2024 г.