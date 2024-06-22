Суд в Москве арестовал программиста по делу о фейках про армию

РБК со ссылкой на его адвоката Оскара Черджиева пишет, что публикации были обнаружены на изъятом у него телефоне. В мае прошлого года правоохранители конфисковали телефон Васильева при осмотре квартиры. Тогда же суд оштрафовал его на 40 000 руб. по протоколу о дискредитации армии из-за поста во «Вконтакте». Черджиев сообщил, что Васильев не признал вину.