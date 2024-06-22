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Суд в Москве арестовал программиста по делу о фейках про армию

Ведомости

Преображенский суд Москвы арестовал основателя «школы хакеров» Илью Васильева по делу о фейках про Вооруженные силы (ВС) РФ, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Васильев арестован до 20 августа. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Васильев разместил публикацию в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в которой дискредитировал ВС РФ.

РБК со ссылкой на его адвоката Оскара Черджиева пишет, что публикации были обнаружены на изъятом у него телефоне. В мае прошлого года правоохранители конфисковали телефон Васильева при осмотре квартиры. Тогда же суд оштрафовал его на 40 000 руб. по протоколу о дискредитации армии из-за поста во «Вконтакте». Черджиев сообщил, что Васильев не признал вину. 

Васильев является основателем «Гражданской школы хэкеров». Последние годы работал учителем в буддистском объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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