Суд в Москве арестовал программиста по делу о фейках про армию
Преображенский суд Москвы арестовал основателя «школы хакеров» Илью Васильева по делу о фейках про Вооруженные силы (ВС) РФ, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Васильев арестован до 20 августа. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Васильев разместил публикацию в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в которой дискредитировал ВС РФ.
РБК со ссылкой на его адвоката Оскара Черджиева пишет, что публикации были обнаружены на изъятом у него телефоне. В мае прошлого года правоохранители конфисковали телефон Васильева при осмотре квартиры. Тогда же суд оштрафовал его на 40 000 руб. по протоколу о дискредитации армии из-за поста во «Вконтакте». Черджиев сообщил, что Васильев не признал вину.
Васильев является основателем «Гражданской школы хэкеров». Последние годы работал учителем в буддистском объединении.