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Кабмин увеличил компенсацию за ремонт поврежденного из-за ЧС или теракта жилья

Ведомости

Правительство России увеличило размер компенсации за проведение капитального ремонта жилья, поврежденного из‑за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в результате террористических актов. Он повышен с максимальных 7000 руб. за 1 кв. м до 9000 руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В документе поясняется, что пункт постановления, утверждающий новый размер компенсации, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 г.

Новым постановлением также предусмотрено, что теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи.

В конце июля правительство России также повысило размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах в полтора раза. Единовременная материальная помощь увеличена с 10 000 до 15 000 руб. на человека, при частичной утрате имущества она вырастет с 50 000 до 75 000 руб. При полной утрате – со 100 000 до 150 000 руб. Планируется, что финансовая помощь будет индексироваться ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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