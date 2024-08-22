Кабмин увеличил компенсацию за ремонт поврежденного из-за ЧС или теракта жилья

Новым постановлением также предусмотрено, что теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи.