Кабмин увеличил компенсацию за ремонт поврежденного из-за ЧС или теракта жилья
Правительство России увеличило размер компенсации за проведение капитального ремонта жилья, поврежденного из‑за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в результате террористических актов. Он повышен с максимальных 7000 руб. за 1 кв. м до 9000 руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В документе поясняется, что пункт постановления, утверждающий новый размер компенсации, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 г.
Новым постановлением также предусмотрено, что теперь граждане, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ЧС, смогут получить выплаты от государства, даже если они имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания. При этом такая доля должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи.
В конце июля правительство России также повысило размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах в полтора раза. Единовременная материальная помощь увеличена с 10 000 до 15 000 руб. на человека, при частичной утрате имущества она вырастет с 50 000 до 75 000 руб. При полной утрате – со 100 000 до 150 000 руб. Планируется, что финансовая помощь будет индексироваться ежегодно.