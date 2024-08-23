Суд обязал выплатить компенсации жителям Ейска за упавший Су-34
Жильцы многоэтажного дома, на который в октябре 2022 г. упал самолет Су-34, подали в Ейский городской суд Краснодарского края заявления с требованием взыскать с Минобороны РФ компенсацию. Карточки дел опубликованы на сайте суда. На иски обратил внимание «Коммерсантъ».
Ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице федерального казенного учреждения (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» Минобороны РФ. Суд частично удовлетворил иски от трех семей. К производству приняты еще три заявления.
Минобороны пыталось обжаловать решение суда. Ведомство настаивало, что раз после падения самолета в Ейске был введен режим ЧС муниципального характера, значит, ликвидация последствия должна осуществляется за счет средств муниципалитета.
Кроме того, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» утверждало, что не может быть ответчиком по делу, поскольку воинская часть, к которой был приписан упавший Су-34, сейчас подчиняется другой структуре. В итоге суды первой и второй инстанции признали, что ФКУ было владельцем самолета на момент аварии, а значит, должно отвечать за нанесенный вред.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края 17 октября 2022 г. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. Погибли 15 человек. Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. СК возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.