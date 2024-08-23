Суд обязал выплатить компенсации жителям Ейска за упавший Су-34

Кроме того, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» утверждало, что не может быть ответчиком по делу, поскольку воинская часть, к которой был приписан упавший Су-34, сейчас подчиняется другой структуре. В итоге суды первой и второй инстанции признали, что ФКУ было владельцем самолета на момент аварии, а значит, должно отвечать за нанесенный вред.