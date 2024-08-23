Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы Фургала до 6 сентября

В феврале 2023 г. Люберецкий горсуд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2004-2005 гг. он организовал преступную группу, участники которой убили предпринимателя Евгения Зорю и делового партнера бывшего губернатора Олега Булатова. Группа, по данным следователей, покушалась на убийство бизнесмена Александра Смольского. Мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».