Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы Фургала до 6 сентября
Первый кассационный суд в Саратове отложил до 6 сентября рассмотрение жалобы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого суд приговорил к 22 годам за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщил ТАСС.
Суд также рассматривал кассационные жалобы Андрея Палея и Марата Кадырова. Осужденные участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. Перерыв был объявлен в связи с поздним временем у последних.
Во время заседания судебная коллегия удовлетворила ходатайство Фургала о предоставлении ему возможности поговорить с адвокатами. Второе ходатайство экс-губернатора об участии в заседании в Саратове было отклонено.
В феврале 2023 г. Люберецкий горсуд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2004-2005 гг. он организовал преступную группу, участники которой убили предпринимателя Евгения Зорю и делового партнера бывшего губернатора Олега Булатова. Группа, по данным следователей, покушалась на убийство бизнесмена Александра Смольского. Мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Кроме Фургала по делу проходили также Кадыров, Палей и Андрей Карепов. Их приговорили к 9,5, 17 и 21 году соответственно. Все осужденные отбывают наказание в колонии строгого режима.