Приговор с рекордным сроком экс-губернатору Фургалу вступил в силу

Приговор с рекордным сроком экс-губернатору Фургалу вступил в силуАпелляционная инстанция не поверила признанию присяжных, заявивших о давлении на них
Мособлсуд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края (2018–2020 гг.) Сергею Фургалу (ЛДПР). Он получил наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Это самый большой срок, который получали в России бывшие главы регионов, ставшие фигурантами уголовных дел.
Фургал вместе с другими осужденными и командой адвокатов в апелляционной инстанции на протяжении нескольких недель пытались доказать незаконность вынесенного им приговора. Они указывали на многочисленные нарушения Уголовно-процессуального кодекса в ходе рассмотрения процесса по существу судьей Геннадием Цоем. Но главным аргументом защиты о несправедливости решения стали признания запасных членов коллегии присяжных, выносивших вердикт. Трое из них заявили, что на них в совещательной комнате оказывали давление.
Экс-губернатор в суде поблагодарил их за смелость. В свою очередь, опрошенный в Мособлсуде старшина присяжных Игорь Чивирев опровергал сведения о предвзятости и давлении на других членов коллегии. Представитель прокуратуры не согласился с доводами защиты о необоснованности приговора. «Присяжные вынесли то решение, на которое мы рассчитывали. Наш долг защитить этот приговор. Наши сограждане набрались мужества найти правду и нашли ее, не отвели глаз», – заявил прокурор Антон Щербаков.
Он также отметил, что мотив обращения запасных присяжных очевиден. «Перед удалением в совещательную комнату они просили основную коллегию учесть их мнение при вынесении вердикта, им резонно отказали, в связи с чем, вероятно, и возникла обида. Мы с уважением относимся ко всем присяжным, но, к сожалению, они не смогли совладать с эмоциями и утратили объективность», – сказал он.
Фургал, как и в первой инстанции, продолжал настаивать, что в материалах дела нет ни одного доказательства его вины, а само уголовное преследование против него связано исключительно с политическими причинами. «Я уверен: такой приговор не может быть оставлен в силе, потому что иначе преступления вы берете на себя», – обратился к суду экс-губернатор.
Выслушав стороны, судебная коллегия по уголовным делам Мособлсуда оставила наказание всем фигурантам в силе. Приговор был изменен и отправлен на новое рассмотрение только в части возмещения судебных издержек.
После оглашения Фургал заявил судье, что такого история еще не знала: «То, что мы видим, – это очень плохо». Бывший глава региона намерен добиваться свободы в кассационной инстанции.
12 февраля Люберецкий городской суд признал Фургала виновным по делу об организации убийств бизнесменов и покушения. Вместе с ним наказание получили три других фигуранта: Андрей Карепов – 21 год колонии, Андрей Палей – 17 лет, Марату Кадырову был назначен наименьший срок в виде 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова. Участники группы, по данным следствия, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.
Непосредственным организатором убийств и покушения стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями признаны Палей и Кадыров. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания.
В настоящий момент в Бабушкинском суде Москвы начался процесс по второму уголовному делу против Фургала – «экономическому». Оно связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). На скамье подсудимых с осужденным экс-губернатором еще семь обвиняемых.