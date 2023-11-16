Приговор с рекордным сроком экс-губернатору Фургалу вступил в силу

Фургал, как и в первой инстанции, продолжал настаивать, что в материалах дела нет ни одного доказательства его вины, а само уголовное преследование против него связано исключительно с политическими причинами. «Я уверен: такой приговор не может быть оставлен в силе, потому что иначе преступления вы берете на себя», – обратился к суду экс-губернатор.