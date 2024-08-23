Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию в Волгоградской области

23 августа в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.