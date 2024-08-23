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Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию в Волгоградской области

Ведомости

Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию в Волгоградской области для проверки после захвата заложников, сообщает пресс-бюро службы.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», – сказано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ – захват заложников с причинением смерти человеку. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

23 августа в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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