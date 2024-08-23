Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию в Волгоградской области
Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию в Волгоградской области для проверки после захвата заложников, сообщает пресс-бюро службы.
«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», – сказано в сообщении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ – захват заложников с причинением смерти человеку. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
23 августа в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.