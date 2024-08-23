Бочаров: из волгоградской колонии госпитализировали четырех сотрудников ФСИН
После нападения из колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ФСИН, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ», – заявил губернатор, его слова привела пресс-служба региональной администрации.
Днем 23 августа в колонии № 19 в Волгоградской области произошел захват заложников заключенными. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
Следственный комитет (СК) России по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
Это второй захват заложников в российской пенитенциарной системе за лето 2024 г. 16 июня заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО-1. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.
После происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев.