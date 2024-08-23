Бочаров: из волгоградской колонии госпитализировали четырех сотрудников ФСИН

Это второй захват заложников в российской пенитенциарной системе за лето 2024 г. 16 июня заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО-1. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.