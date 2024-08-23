Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию № 19

Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что один сотрудник ФСИН убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.