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Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию № 19

Ведомости

Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию № 19, где заключенные захватили заложников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и т. д.», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова. Прокуратура также взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России (СКР).

Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что один сотрудник ФСИН убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ - захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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