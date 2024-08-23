Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию № 19
Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию № 19, где заключенные захватили заложников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и т. д.», – говорится в сообщении.
На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова. Прокуратура также взяла на контроль расследование уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России (СКР).
Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что один сотрудник ФСИН убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ - захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.