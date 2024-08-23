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Муфтий Волгоградской области счел бессмысленными переговоры с захватчиками

Ведомости

Вести переговоры с заключенными, захватившими заложников в волгоградской исправительной колонии № 19, нельзя. С преступниками нужно говорить с позиции силы, заявил муфтий центрального Духовного управления мусульман региона Бата Кифах Мохамад в беседе с «РИА Новости».

«Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня?» – сказал он.

Днем 23 августа заключенные, отбывающие наказание в колонии строгого режима № 19 на окраине Суровикино Волгоградской области, взяли в заложники сотрудников ФСИН. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Известно об одном убитом в результате захвата. ТАСС сообщал, что в нападении участвовали минимум трое заключенных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ (захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Колонию проверит прокуратура региона – в частности, ведомство даст оценку соблюдению режимных требований, обеспечению безопасности персонала.

О ситуации в волгоградской колонии № 19 доложено президенту России Владимиру Путину. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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