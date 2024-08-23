Муфтий Волгоградской области счел бессмысленными переговоры с захватчиками
Вести переговоры с заключенными, захватившими заложников в волгоградской исправительной колонии № 19, нельзя. С преступниками нужно говорить с позиции силы, заявил муфтий центрального Духовного управления мусульман региона Бата Кифах Мохамад в беседе с «РИА Новости».
«Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня?» – сказал он.
Днем 23 августа заключенные, отбывающие наказание в колонии строгого режима № 19 на окраине Суровикино Волгоградской области, взяли в заложники сотрудников ФСИН. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Известно об одном убитом в результате захвата. ТАСС сообщал, что в нападении участвовали минимум трое заключенных.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ (захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Колонию проверит прокуратура региона – в частности, ведомство даст оценку соблюдению режимных требований, обеспечению безопасности персонала.
О ситуации в волгоградской колонии № 19 доложено президенту России Владимиру Путину. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.