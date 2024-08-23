Welt: прокуратура ФРГ расследует дело против помилованного в Белоруссии Кригера

Кригера задержали в октябре 2023 г. по подозрению во взрыве участка железной дороги. По версии следствия, он приехал в Белоруссию под видом туриста и действовал по заданию Службы безопасности Украины. Кригер был признан виновным в акте терроризма, агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленном повреждении путей сообщения. По совокупности преступлений суд приговорил его к смертной казни.