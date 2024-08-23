Welt: прокуратура ФРГ расследует дело против помилованного в Белоруссии Кригера
Генеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении Рико Кригера, который был помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко и возвращен в ФРГ в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.
Кригера подозревают в осуществлении взрыва, что является уголовным преступлением в Германии. Подобное обвинение мужчине было предъявлено и в Белоруссии.
Кригера задержали в октябре 2023 г. по подозрению во взрыве участка железной дороги. По версии следствия, он приехал в Белоруссию под видом туриста и действовал по заданию Службы безопасности Украины. Кригер был признан виновным в акте терроризма, агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленном повреждении путей сообщения. По совокупности преступлений суд приговорил его к смертной казни.