В Госдуме предложили выдворять из России мигрантов с судимостью

По мнению Авксентьевой, все мигранты, имеющие судимость, независимо от того, погашена она, или нет, должны быть выдворены из страны. Она отмечает, что на данный момент установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие люди сразу могут въехать в РФ.