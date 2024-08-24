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В Госдуме предложили выдворять из России мигрантов с судимостью

Ведомости

В Госдуму на следующей неделе будет внесена инициатива о выдворении из России всех мигрантов с судимостью, сообщила зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

По мнению Авксентьевой, все мигранты, имеющие судимость, независимо от того, погашена она, или нет, должны быть выдворены из страны. Она отмечает, что на данный момент установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие люди сразу могут въехать в РФ.

Также Авксентьева напоминал о планах ФСИН создать пенитенциарные учреждения объединенного типа. «Поселить тяжких преступников и религиозных фанатиков рядом с мелкими правонарушителями – не создаст ли это питательную среду для того, чтобы радикалы могли распространять свои идеи и вербовать сторонников прямо там, на местах? Добавлю еще, что пилотные гибридные учреждения планируют строить вблизи городов», – заявила Авксентьева.

26 февраля правительство поддержало инициативу ФСИН о создании гибридных колоний.

29 июля стало известно о намерении Госдумы попросить правительство ускорить создание реестра ожидающих высылки иностранцев.

23 июля «Ведомости» сообщали о принятии Госдумой закона о введении миграционного режима высылки из России. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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