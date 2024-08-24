В Госдуме предложили выдворять из России мигрантов с судимостью
В Госдуму на следующей неделе будет внесена инициатива о выдворении из России всех мигрантов с судимостью, сообщила зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
По мнению Авксентьевой, все мигранты, имеющие судимость, независимо от того, погашена она, или нет, должны быть выдворены из страны. Она отмечает, что на данный момент установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие люди сразу могут въехать в РФ.
Также Авксентьева напоминал о планах ФСИН создать пенитенциарные учреждения объединенного типа. «Поселить тяжких преступников и религиозных фанатиков рядом с мелкими правонарушителями – не создаст ли это питательную среду для того, чтобы радикалы могли распространять свои идеи и вербовать сторонников прямо там, на местах? Добавлю еще, что пилотные гибридные учреждения планируют строить вблизи городов», – заявила Авксентьева.
29 июля стало известно о намерении Госдумы попросить правительство ускорить создание реестра ожидающих высылки иностранцев.
23 июля «Ведомости» сообщали о принятии Госдумой закона о введении миграционного режима высылки из России. Согласно пояснительной записке, режим высылки – правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления.