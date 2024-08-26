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Экс-владелец «Открытие холдинга» Беляев объявлен в международный розыск

Ведомости

Экс-владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и бывший член правления финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск, следствие просит заочно арестовать их, подтвердила «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо.

Назарычеву и Беляеву инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4).

22 декабря 2022 г. Банк России объявил о продаже «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. После санации «ФК Открытие» Беляев покинул Россию. В 2021 г. стало известно, что он имеет гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон.

Согласно данным РБК, после санации Центробанк подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 г. «Траст» и «Открытие» подали иски к Беляеву в США. Они заявляли, что он якобы выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций на счета подконтрольных ему офшорных фирм. В Великобритании был подан еще один иск.

В сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», включая Беляева, а также с «Открытие холдинга». Дело касалось убытков, которые Банк России понес в ходе санации банка.

В феврале сообщалось, что Беляева задержали в США по обвинению в содействии председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций. По делу также проходит Геннон Бонд, указывало Reuters. Сам Костин назвал обвинения американского минюста в его адрес беспочвенными.

В марте 2023 г. «Ведомости» писали, что конкурсный управляющий банкротящегося «Открытие холдинга» подал два иска к компаниям группы ИСТ Александра Несиса. Среди ответчиков был также указан бывший бенефициар холдинга Вадим Беляев. Суммарно конкурсный управляющий Мария Булатова потребовала взыскать с них 13,8 млрд руб. убытков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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