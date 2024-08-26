Экс-владелец «Открытие холдинга» Беляев объявлен в международный розыск

Согласно данным РБК, после санации Центробанк подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 г. «Траст» и «Открытие» подали иски к Беляеву в США. Они заявляли, что он якобы выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций на счета подконтрольных ему офшорных фирм. В Великобритании был подан еще один иск.