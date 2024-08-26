Экс-владелец «Открытие холдинга» Беляев объявлен в международный розыск
Экс-владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и бывший член правления финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск, следствие просит заочно арестовать их, подтвердила «Ведомостям» пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо.
Назарычеву и Беляеву инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4).
22 декабря 2022 г. Банк России объявил о продаже «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. После санации «ФК Открытие» Беляев покинул Россию. В 2021 г. стало известно, что он имеет гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон.
Согласно данным РБК, после санации Центробанк подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 г. «Траст» и «Открытие» подали иски к Беляеву в США. Они заявляли, что он якобы выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций на счета подконтрольных ему офшорных фирм. В Великобритании был подан еще один иск.
В сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», включая Беляева, а также с «Открытие холдинга». Дело касалось убытков, которые Банк России понес в ходе санации банка.
В марте 2023 г. «Ведомости» писали, что конкурсный управляющий банкротящегося «Открытие холдинга» подал два иска к компаниям группы ИСТ Александра Несиса. Среди ответчиков был также указан бывший бенефициар холдинга Вадим Беляев. Суммарно конкурсный управляющий Мария Булатова потребовала взыскать с них 13,8 млрд руб. убытков.