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Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по ряду преступлений в Telegram

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в мессенджере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франции. 

Предприниматель все еще находится под стражей. Расследованием занимаются управление по борьбе с киберпреступностью и управление по борьбе с мошенничеством, уточнили в полиции.

Еврокомиссия (ЕК) и МИД Франции отказались комментировать арест Дурова. В ЕК сочли это «национальным делом» Франции, а в МИДе объяснили отказ соблюдением «принципов независимости судебной системы».

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что арест Дурова не является политическим решением. По его словам, это произошло «в рамках закона для защиты граждан и уважения их основных прав».

Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.

Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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