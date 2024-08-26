Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по ряду преступлений в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в мессенджере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франции.
Предприниматель все еще находится под стражей. Расследованием занимаются управление по борьбе с киберпреступностью и управление по борьбе с мошенничеством, уточнили в полиции.
Еврокомиссия (ЕК) и МИД Франции отказались комментировать арест Дурова. В ЕК сочли это «национальным делом» Франции, а в МИДе объяснили отказ соблюдением «принципов независимости судебной системы».
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что арест Дурова не является политическим решением. По его словам, это произошло «в рамках закона для защиты граждан и уважения их основных прав».
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.
Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.