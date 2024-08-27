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ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19

Ведомости

Осужденный Темур Хусинов не участвовал в захвате заложников в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, пишет «РИА Новости». Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов заявили о причастности этого заключенного к случившемуся.

«Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили также, что УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке.

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения и других осужденных. Вечером того же дня Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков в результате штурма. Четверо сотрудников УФСИН погибли, еще несколько были госпитализированы с ранениями. О том, что среди злоумышленников был Хусинов, писали ТАСС и RT, а также Telegram-каналы SHOT, Mash и др. После этого мать заключенного заявила «РИА Новости», что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет среди захватчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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