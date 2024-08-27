ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19
Осужденный Темур Хусинов не участвовал в захвате заложников в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, пишет «РИА Новости». Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов заявили о причастности этого заключенного к случившемуся.
«Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили также, что УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке.
Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения и других осужденных. Вечером того же дня Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков в результате штурма. Четверо сотрудников УФСИН погибли, еще несколько были госпитализированы с ранениями. О том, что среди злоумышленников был Хусинов, писали ТАСС и RT, а также Telegram-каналы SHOT, Mash и др. После этого мать заключенного заявила «РИА Новости», что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет среди захватчиков.