Чем закончился захват заложников в ИК-19 Волгоградской области

Чем закончился захват заложников в ИК-19 Волгоградской областиСпустя несколько часов после ЧП здание штурмовал спецназ Росгвардии
Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения и других осужденных. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России официально заявила о происшествии в 13.37 мск. Спустя почти четыре часа после этого Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков и освобождении заложников в результате штурма.
«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены», – говорится в сообщении.
По данным ФСИН, преступники захватили в заложники 12 человек – восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.
«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них скончался в больнице», – говорится в сообщении службы.
Четверо осужденных, которые были захвачены, тоже пострадали, но остались живы. Ведомство выразило соболезнования родным и близким четверых погибших сотрудников и пообещало оказать помощь их семьям.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
Изначально в Telegram-каналах была информация о том, что среди захватчиков есть осужденный за терроризм и что злоумышленники якобы выдвинули требования к властям с целью скрыться из колонии. Позже агентство ТАСС со ссылкой на изученные судебные приговоры сообщило, что трое заключенных были осуждены за торговлю наркотиками, еще один – за непредумышленное убийство в ходе драки. По информации агентства, это граждане Узбекистана и Таджикистана.
В ряде Telegram-каналов также появились видео, как утверждается, с захватчиками из колонии. На них несколько мужчин, вооруженных ножами, показали, как жестоко расправились с сотрудниками ФСИН, и заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация). В частности, такую видеозапись опубликовал канал «Осторожно, новости».
До того, как стало известно о штурме, муфтий центрального Духовного управления мусульман региона Бата Кифах Мохамад в беседе с «РИА Новости» заявил, что вести переговоры с захватчиками нельзя и что с преступниками нужно говорить с позиции силы.
Происшествие в Волгоградской области – уже второй случай захвата учреждения ФСИН за это лето. 16 июня в ростовском СИЗО-1 заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников изолятора, причем свои действия они, так же как и захватчики в ИК-19, снимали на видео. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев. Кроме того, еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.