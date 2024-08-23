Чем закончился захват заложников в ИК-19 Волгоградской области

Происшествие в Волгоградской области – уже второй случай захвата учреждения ФСИН за это лето. 16 июня в ростовском СИЗО-1 заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников изолятора, причем свои действия они, так же как и захватчики в ИК-19, снимали на видео. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев. Кроме того, еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.