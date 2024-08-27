ТАСС: части фигурантов теракта на Крымском мосту удалось скрыться от СК
Организаторы и некоторые исполнители теракта на Крымском мосту в октябре 2022 г. смогли скрыться от Следственного комитета РФ за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
В документах говорится, что следователи продолжают устанавливать организаторов и исполнителей преступления за рубежом, а также искать между ними связь.
В ходе расследования российские правоохранители взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая. Кроме того, проведены более 30 судебных экспертиз, анализ данных камер видеонаблюдения, а также осмотрены гаджета обвиняемых.
Крымский мост был атакован дважды. Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте.
По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту является руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов. Установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек, сообщали в ведомстве в октябре 2022 г.
Вторая атака на Крымский мост произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала. СК также возбудил дело о теракте.