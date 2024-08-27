ТАСС: части фигурантов теракта на Крымском мосту удалось скрыться от СК

Крымский мост был атакован дважды. Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте.