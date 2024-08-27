Пять человек были ранены на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне
Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Двое пострадавших находятся в критической состоянии. Состояние 32-летней женщины, получившей ножевое ранение 25 августа, также оценивается как тяжелое. На карнавале зафиксированы еще два случая нанесения резаных ран и один случай использования кислоты, уточнили в полиции. Кроме того, пострадали 35 офицеров.
К вечеру 26 августа на мероприятии задержали 230 человек – в основном за хранение оружия, нападение на работников аварийно-спасательной службы и преступления, связанные с наркотиками. В общей сложности за два дня карнавала задержаны 320 человек.
Двухдневный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно с 1966 г. В этом году – с 25 по 26 августа. Его создательницей считается местная жительница и соцработник Роун Ласлетт, у которой есть американские и русские корни. Целью было сплотить местную общину и покончить с расовыми конфликтами. Поводом для первого карнавала стало убийство 32-летнего Келсо Кокрейна из Антигуа по мотивам расовой ненависти.