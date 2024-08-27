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Пять человек были ранены на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне

Ведомости

Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Двое пострадавших находятся в критической состоянии. Состояние 32-летней женщины, получившей ножевое ранение 25 августа, также оценивается как тяжелое. На карнавале зафиксированы еще два случая нанесения резаных ран и один случай использования кислоты, уточнили в полиции. Кроме того, пострадали 35 офицеров.

К вечеру 26 августа на мероприятии задержали 230 человек – в основном за хранение оружия, нападение на работников аварийно-спасательной службы и преступления, связанные с наркотиками. В общей сложности за два дня карнавала задержаны 320 человек.

Двухдневный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно с 1966 г. В этом году – с 25 по 26 августа. Его создательницей считается местная жительница и соцработник Роун Ласлетт, у которой есть американские и русские корни. Целью было сплотить местную общину и покончить с расовыми конфликтами. Поводом для первого карнавала стало убийство 32-летнего Келсо Кокрейна из Антигуа по мотивам расовой ненависти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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