Пять человек были ранены на карнавале афро-карибской культуры в Лондоне

Двухдневный карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно с 1966 г. В этом году – с 25 по 26 августа. Его создательницей считается местная жительница и соцработник Роун Ласлетт, у которой есть американские и русские корни. Целью было сплотить местную общину и покончить с расовыми конфликтами. Поводом для первого карнавала стало убийство 32-летнего Келсо Кокрейна из Антигуа по мотивам расовой ненависти.