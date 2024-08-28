Якушев: число отремонтированных с 2022 года школ достигнет почти 4500
Нарастающим итогом с 2022 г. в России к 1 сентября будет отремонтирована в общей сложности 4491 школа, из них 406 зданий – именно в 2024 г. Об этом заявил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, выступая на заседании всероссийского штаба по президентским программам капремонта и строительства образовательных учреждений.
«В течение сентября – декабря 2024 г. капитальный ремонт завершится в 327 зданиях школ. В числе регионов-лидеров – республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чеченская Республика, Пензенская и Рязанская области. Хочу искренне поблагодарить управленческие команды этих регионов», – сказал Якушев.
Кроме того, 1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я по счету с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве 1300 новых школ будет выполнено досрочно на несколько месяцев раньше срока, отметил Якушев. До конца года должны быть сданы еще 154 построенных здания.
Якушев сообщил также, что депутаты и активисты «Единой России» оказали поддержку 5500 школам при подготовке к началу учебного года. Например, в Ростовской области 127 образовательным учреждениям помогли приобрести компьютеры и мебель, провели уборку и озеленение территорий, установили освещение.
Кроме того, в партийной акции «Родительская приемка» приняли участие более 13 000 родителей. Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году 6000 школ и смогли лично оценить качество ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения, добавил Якушев.
В июле министр просвещения Сергей Кравцов на заседании федерального штаба по капремонту и строительству школ заявил, что регионы будут ежегодно штрафовать в случае срыва сроков строительства и капитального ремонта школ, уменьшая субсидии по этой программе на 20% ежегодно. При этом он подчеркнул, что все объекты в любом случае должны быть построены, но за счет региональных средств. По его словам, в этом году риски незавершения строительства школ в установленный срок есть более чем в 30 регионах.