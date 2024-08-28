Якушев: число отремонтированных с 2022 года школ достигнет почти 4500

В июле министр просвещения Сергей Кравцов на заседании федерального штаба по капремонту и строительству школ заявил, что регионы будут ежегодно штрафовать в случае срыва сроков строительства и капитального ремонта школ, уменьшая субсидии по этой программе на 20% ежегодно. При этом он подчеркнул, что все объекты в любом случае должны быть построены, но за счет региональных средств. По его словам, в этом году риски незавершения строительства школ в установленный срок есть более чем в 30 регионах.