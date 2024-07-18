Регионы, срывающие программу строительства и капремонта школ, будут штрафовать

Выступили несколько регионов, у которых есть долги по программе. Причем оказалось, что сразу в нескольких регионах строительство объектов приостановлено, поскольку подрядчики или региональные чиновники оказались под следствием. Из-за этого застопорилось и строительство объектов. Якушев пообещал, что с такими объектами будут разбираться отдельно. К примеру, такая ситуация в Томской области. Корниловскую школу на 200 мест там начали строить в 2019 г., должны были сдать в 2021 г. Но в итоге те, кто занимался этим объектом, были задержаны, в том числе замгубернатора региона. Сейчас же на объекте проводится судебная экспертиза, которая будет длиться еще около полугода. Схожая ситуация и в Новосибирской области, где из-за уголовных дел приостановлено строительство нескольких объектов.