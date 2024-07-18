Регионы, срывающие программу строительства и капремонта школ, будут штрафовать

Регионы, срывающие программу строительства и капремонта школ, будут штрафоватьВ этом случае субсидии на программу ежегодно будут уменьшать на 20%
Субъекты РФ будут ежегодно штрафовать в случае срыва сроков строительства и капитального ремонта школ, уменьшая субсидии по программе ремонта и строительства школ на 20% ежегодно. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сказал на заседании федерального штаба по капремонту и строительству школ, который 17 июля проводила партия «Единая Россия».
«Что касается перспектив, я хочу сказать, что мы сейчас отбираем новые заявки уже на следующий цикл по капитальному ремонту и садов, и колледжей. И если работы не завершены [по капитальному ремонту и строительству школ], то здесь будут вводиться соответствующие штрафные санкции для регионов, сорвавших показатели 2024 г., и далее ежегодно уменьшая объем распределяемых субсидий регионам на 20%», – заявил Кравцов. При этом он подчеркнул, что все объекты в любом случае должны быть построены, но за счет региональных средств.
В рамках программы капремонта и строительства школ, которая действует с 2022 г., было построено 1236 школ, 1680 детских садов и отремонтировано 4122 здания, сказал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В 2024 г. за счет средств федерального бюджета запланирован ремонт 1057 школ (из них 534 объекта ремонтируются в течение двух лет, окончание ремонта – в 2025 г.). Якушев отметил, что по 1030 объектам заключены контракты и работы идут по графику. Среди регионов с высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская и Кемеровская области.
В этом году риски незавершения строительства школ в установленный срок есть более чем в 30 регионах, сказал Кравцов. Больше всего таких объектов в Дагестане – 15, затем в Забайкальском крае – 11, в Кировской и Новосибирской областях – по восемь объектов, в Краснодарском крае – семь. По шесть школ не достроено в Кабардино-Балкарии, Архангельской и Калининградской областях, по пять – в Якутии и Самарской области, по четыре – в Башкирии, Хабаровском крае, Амурской, Псковской областях, по три – в Иркутской, Оренбургской, Тамбовской областях, ХМАО, по две – в Бурятии, Северной Осетии, Туве, Алтайском крае, Владимирской, Калужской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Томской областях, ЕАО.
При этом 25 школ в восьми регионах, где в этом году должен пройти капитальный ремонт, находятся в «красной» и «желтой» зонах. «Где-то это уважительные причины, вызванные заменой объектов или расторжением контрактов с недобросовестными подрядчиками. Где-то до сих пор не завершена работа с проектно-сметной документацией и не предоставлены необходимые документы», – сказал Якушев. У четырех регионов же есть долги по капремонту школ – это четыре школы в Курганской области, по одной школе в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкесии. Риски по строительству новых школ есть в 56 регионах.
После этого по ВКС стали подключать регионы. К примеру, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин заявил, что в 2024 г. в регионе построят восемь новых школ на 8500 мест. Кравцов в этот момент воскликнул: «Какой секрет у Татарстана?» Мухаметшин удивился и сказал, что никакого секрета нет, просто нужно в срок выделять средства, находить порядочных подрядчиков, строители же всегда с радостью строят социальные объекты. «Правильное планирование, бюджетирование и контроль», – согласился Якушев.
Выступили несколько регионов, у которых есть долги по программе. Причем оказалось, что сразу в нескольких регионах строительство объектов приостановлено, поскольку подрядчики или региональные чиновники оказались под следствием. Из-за этого застопорилось и строительство объектов. Якушев пообещал, что с такими объектами будут разбираться отдельно. К примеру, такая ситуация в Томской области. Корниловскую школу на 200 мест там начали строить в 2019 г., должны были сдать в 2021 г. Но в итоге те, кто занимался этим объектом, были задержаны, в том числе замгубернатора региона. Сейчас же на объекте проводится судебная экспертиза, которая будет длиться еще около полугода. Схожая ситуация и в Новосибирской области, где из-за уголовных дел приостановлено строительство нескольких объектов.
Кравцов особое внимание уделил Краснодарскому краю, в частности новой школе в Геленджике на 1550 мест. По его словам, если эта школа не будет построена до конца года, то будет сорван весь нацпроект «Образование». В регионе объяснили сложности тем, что на месте строительства нашли скальный грунт, в итоге смета проекта выросла на 1,1 млрд руб. при первоначальной стоимости объекта в 1,3 млрд руб. Сейчас же к строительству привлекли строительную компанию, которая строит жилые комплексы, поэтому в регионе уверяют, что объект до конца года достроить успеют.