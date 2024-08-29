Волк: водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме
В Курской области, где действуют режимы ЧС и контртеррористической операции, водителей не штрафуют в автоматическом режиме, поскольку административное законодательство в области безопасности дорожного движения применяется в особом порядке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, все постановления по делам о правонарушениях, которые были автоматически зафиксированы специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании ст. 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость». С 8 августа постановления по нарушениям данной категории сотрудниками региональной Госавтоинспекции не выносились.
«Тем не менее в случае выявления грубых правонарушений, к которым в том числе относится вождение в состоянии опьянения, санкции к водителю-нарушителю будут применены в полном объеме», – предупредила Волк.
Она также напомнила, что МВД России и его территориальные органы не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.