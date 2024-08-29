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Волк: водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме

Ведомости

В Курской области, где действуют режимы ЧС и контртеррористической операции, водителей не штрафуют в автоматическом режиме, поскольку административное законодательство в области безопасности дорожного движения применяется в особом порядке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, все постановления по делам о правонарушениях, которые были автоматически зафиксированы специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании ст. 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость». С 8 августа постановления по нарушениям данной категории сотрудниками региональной Госавтоинспекции не выносились.

«Тем не менее в случае выявления грубых правонарушений, к которым в том числе относится вождение в состоянии опьянения, санкции к водителю-нарушителю будут применены в полном объеме», – предупредила Волк.

Она также напомнила, что МВД России и его территориальные органы не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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