Волк: водителей в Курской области не штрафуют в автоматическом режиме

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.