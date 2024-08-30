Минздрав включил в программу медосмотров анализ на гепатит С
Минздрав расширил программу профилактических медицинских осмотров, в нее включили исследование на гепатит С. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Анализ на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в 10 лет для граждан старше 25 лет. Кроме того, приказ закрепляет за ветеранами боевых действий право проходить профилактические осмотры и диспансеризацию вне очереди.
Документ вступает в силу 30 августа 2024 г. и будет действовать до 1 июля 2027 г.
Еще в ноябре 2022 г. правительство утвердило план мероприятий по снижению распространения до 2030 г. в России хронического вирусного гепатита С. Документ в том числе предусматривает создание федерального регистра пациентов, страдающих этим заболеванием. Предполагается, что он заработает в 2024 г.
В августе глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совместном совещании министерства и «Народного фронта», сообщил, что новый федеральный проект по борьбе с гепатитом С будет включать пять целевых показателей. Реализация инициативы запланирована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2025 г., писали «Ведомости».
Так, к 2030 г. излечиться должны 334 019 пациентов. В 2023 г. этот показатель составил лишь 34 122 человек. Кроме того, проект по борьбе с гепатитом С будет включать льготное лекарственное обеспечение. К 2030 г. лекарствами, закупленными за счет бюджетных средств, должны быть обеспечены 154 698 человек с заболеванием, которых внесут в регистр.