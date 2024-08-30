Минздрав включил в программу медосмотров анализ на гепатит С

Так, к 2030 г. излечиться должны 334 019 пациентов. В 2023 г. этот показатель составил лишь 34 122 человек. Кроме того, проект по борьбе с гепатитом С будет включать льготное лекарственное обеспечение. К 2030 г. лекарствами, закупленными за счет бюджетных средств, должны быть обеспечены 154 698 человек с заболеванием, которых внесут в регистр.