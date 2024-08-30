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Минздрав включил в программу медосмотров анализ на гепатит С

Ведомости

Минздрав расширил программу профилактических медицинских осмотров, в нее включили исследование на гепатит С. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Анализ на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в 10 лет для граждан старше 25 лет. Кроме того, приказ закрепляет за ветеранами боевых действий право проходить профилактические осмотры и диспансеризацию вне очереди.

Документ вступает в силу 30 августа 2024 г. и будет действовать до 1 июля 2027 г.

Еще в ноябре 2022 г. правительство утвердило план мероприятий по снижению распространения до 2030 г. в России хронического вирусного гепатита С. Документ в том числе предусматривает создание федерального регистра пациентов, страдающих этим заболеванием. Предполагается, что он заработает в 2024 г.

В августе глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совместном совещании министерства и «Народного фронта», сообщил, что новый федеральный проект по борьбе с гепатитом С будет включать пять целевых показателей. Реализация инициативы запланирована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2025 г., писали «Ведомости».

Так, к 2030 г. излечиться должны 334 019 пациентов. В 2023 г. этот показатель составил лишь 34 122 человек. Кроме того, проект по борьбе с гепатитом С будет включать льготное лекарственное обеспечение. К 2030 г. лекарствами, закупленными за счет бюджетных средств, должны быть обеспечены 154 698 человек с заболеванием, которых внесут в регистр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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