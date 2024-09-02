АТОР сообщила о задержках рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией
Десятки россиян ожидают вылета из аэропорта «Внуково» из-за веерных задержек рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Вылет рейса авиаперевозчика ТК3955 Москва – Анталья несколько раз откладывался с 1 сентября. На следующий день пассажирам сообщали, что самолет отправится из «Внуково» в 14:00 мск, при этом на онлайн-табло указано, что вылет перенесен на 18.15 мск.
Задержки наблюдаются и у других рейсов Turkish Airlines. На несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. На 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталью и Даламан и из Санкт-Петербурга.
1 сентября представитель Turkish Airlines объяснил «РИА Новости» задержку рейса TK3994 Анталья – Москва на 14 часов ограничениями, которые вводили столичные аэропорты в связи с атакой беспилотников.
В тот же день пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что на работу московских аэропортов ночью и утром вводились временные ограничения, на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, которые следовали в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мэр столицы Сергей Собянин заявлял об уничтожении силами противовоздушной обороны не менее 10 беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве.