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АТОР сообщила о задержках рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией

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Десятки россиян ожидают вылета из аэропорта «Внуково» из-за веерных задержек рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вылет рейса авиаперевозчика ТК3955 Москва – Анталья несколько раз откладывался с 1 сентября. На следующий день пассажирам сообщали, что самолет отправится из «Внуково» в 14:00 мск, при этом на онлайн-табло указано, что вылет перенесен на 18.15 мск.

Задержки наблюдаются и у других рейсов Turkish Airlines. На несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. На 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталью и Даламан и из Санкт-Петербурга.

1 сентября представитель Turkish Airlines объяснил «РИА Новости» задержку рейса TK3994 Анталья – Москва на 14 часов ограничениями, которые вводили столичные аэропорты в связи с атакой беспилотников.

В тот же день пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что на работу московских аэропортов ночью и утром вводились временные ограничения, на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, которые следовали в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мэр столицы Сергей Собянин заявлял об уничтожении силами противовоздушной обороны не менее 10 беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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