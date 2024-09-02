АТОР сообщила о задержках рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией

В тот же день пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что на работу московских аэропортов ночью и утром вводились временные ограничения, на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, которые следовали в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Мэр столицы Сергей Собянин заявлял об уничтожении силами противовоздушной обороны не менее 10 беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве.