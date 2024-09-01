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В Москве на фоне атак беспилотников на запасные аэродромы ушли 43 самолета

Ведомости

На работу московских аэропортов ночью и утром 1 сентября вводились временные ограничения, на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, следовавших в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, большинство БПЛА были сбиты в Подмосковье.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ночью и утром 1 сентября на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились временные ограничения», – говорится в сообщении Кореняко.

По его данным, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 43 самолета, на вылет в трех аэропортах было задержано в общей сложности 74 рейса. С 09:05 мск все аэропорты Московского региона работают штатно, добавили в Росавиации.

По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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