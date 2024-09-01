В Москве на фоне атак беспилотников на запасные аэродромы ушли 43 самолета

По его данным, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 43 самолета, на вылет в трех аэропортах было задержано в общей сложности 74 рейса. С 09:05 мск все аэропорты Московского региона работают штатно, добавили в Росавиации.