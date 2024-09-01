В Москве на фоне атак беспилотников на запасные аэродромы ушли 43 самолета
На работу московских аэропортов ночью и утром 1 сентября вводились временные ограничения, на запасные аэродромы ушли 43 воздушных судна, следовавших в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, большинство БПЛА были сбиты в Подмосковье.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ночью и утром 1 сентября на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились временные ограничения», – говорится в сообщении Кореняко.
По его данным, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 43 самолета, на вылет в трех аэропортах было задержано в общей сложности 74 рейса. С 09:05 мск все аэропорты Московского региона работают штатно, добавили в Росавиации.
По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской областей, а также Москвы и Подмосковья.