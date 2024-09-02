Киев получил частный запрос об эксгумации останков жертв Волынской резни

30 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши. Он сделал заявление на фоне слов главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27-28 апреля 1947 г. произошло насильственное переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны. Кулеба предложил «оставить историю историкам и вместе построить будущее». Туск же напомнил о событиях Волынской резни, когда украинские националисты устроили расправу над несколькими польскими селами. Он также заявил, что поддерживает мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им 30 августа в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия.