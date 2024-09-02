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Киев получил частный запрос об эксгумации останков жертв Волынской резни

Ведомости

Основательница ассоциации польско-украинского примирения Каролина Романовская стала одной из первых в стране, кто обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с частной просьбой об эксгумации жертв Волынской резни. Во время трагедии погибли 18 членов ее семьи, сообщает польское издание Onet.

«Для нас вершиной мечты было бы, если бы мы вместе с украинцами каждый год 11 июля возлагали цветы к мемориалам жертв Волыни. <...>Мы должны построить новые отношения между Польшей и Украиной на основе правды. Это очень важный вопрос для поляков, хотя мы знаем, что дети не несут ответственности за преступления своих родителей», – сказала Романовская.

По ее словам, в польском народе «нарастает разочарование на тему Волыни».

Польский Институт национальной памяти (ИНП) уже девять раз подавал просьбы об эксгумации жертв Волынской резни, но каждый раз Украина отвечала отказом.

Глава ИНП Кароль Навроцкий отмечает, что при этом Киев дал согласие на эксгумацию 74 военнослужащих вермахта.

«Они согласны на эксгумацию немецких солдат, погибших на территории тогдашнего Советского Союза после 1941 г., но не согласны на эксгумацию польских жертв», – цитировало Навроцкого Польское агентство печати (PAP).

30 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши. Он сделал заявление на фоне слов главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27-28 апреля 1947 г. произошло насильственное переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны. Кулеба предложил «оставить историю историкам и вместе построить будущее». Туск же напомнил о событиях Волынской резни, когда украинские националисты устроили расправу над несколькими польскими селами. Он также заявил, что поддерживает мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им 30 августа в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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