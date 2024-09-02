В США приостановили работу аэропорта Ньюарк из-за сбоя в оборудовании
Федеральное управление гражданской авиации США приостановило прием и отправку рейсов на международном аэропорте «Ньюарк либерти» из-за сбоя в работе оборудования, сообщает ABC7 со ссылкой на регулятора.
Как уточнили в американском ведомстве, специалисты изучают работу радаров, обеспечивающих функционирование воздушной гавани, подозревая, что в них произошла поломка.
Аэропорт «Ньюарк либерти» расположен в черте городов Ньюарк и Элизабет (штат Нью-Джерси), находится в 24 км к юго-западу от нью-йоркского района Мидтаун. Это второй по величине аэропорт авиакомпании United Airlines, которая является одним из крупнейших операторов нью-йоркского рынка пассажирских авиаперевозок и крупнейшим оператором данной воздушной гавани.
В июле произошел глобальный сбой в работе систем Microsoft, что парализовало функционирование аэропортов, авиакомпаний, банков и др. организаций по всему миру. Сообщалось, что 19 июля в США были задержаны более 1400 авиарейсов и свыше 350 отменены.