В США приостановили работу аэропорта Ньюарк из-за сбоя в оборудовании

Аэропорт «Ньюарк либерти» расположен в черте городов Ньюарк и Элизабет (штат Нью-Джерси), находится в 24 км к юго-западу от нью-йоркского района Мидтаун. Это второй по величине аэропорт авиакомпании United Airlines, которая является одним из крупнейших операторов нью-йоркского рынка пассажирских авиаперевозок и крупнейшим оператором данной воздушной гавани.