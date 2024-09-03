Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Чуйченко призвал исключить концентрацию заключенных с экстремистскими взглядами

Ведомости

Для предотвращения бунтов в колониях нужно не допускать скопления в одном учреждении заключенных с экстремистскими взглядами, а также усилить охрану на объектах. Об этом заявил глава Минюста России Константин Чуйченко на коллегии ведомства, пишет ТАСС.

«Представляется необходимым изменение нормативно-правовой базы, в частности, следует исключать концентрацию в одном учреждении осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности экстремистской идеологии», – сказал министр.

Чуйченко добавил, что Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России также нужно кардинально усиливать режимную составляющую и искоренять коррупцию. Он также признал, что для этого, в том числе, потребуется увеличение денежного довольствия сотрудников ФСИН.

23 августа в исправительной колонии №19 города Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения и других осужденных. В результате погибли четверо работников ФСИН, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. В тот день в ряде Telegram-каналов появились видео, как утверждается, с захватчиками из колонии, которые заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация). В частности, такую видеозапись опубликовал канал «Осторожно, новости». Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.

Комментируя случившееся, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева тогда отметила, что радикализм в местах заключения растет, а сотрудников в колониях существенно не хватает и они плохо защищены.

Происшествие в Волгоградской области – уже второй случай захвата сотрудников ФСИН за это лето. 16 июня в ростовском СИЗО-1 заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух работников изолятора. Днем того же дня ФСИН сообщила о ликвидации осужденных, сотрудники были освобождены и не пострадали.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных