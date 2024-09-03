Чуйченко призвал исключить концентрацию заключенных с экстремистскими взглядами

23 августа в исправительной колонии №19 города Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения и других осужденных. В результате погибли четверо работников ФСИН, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. В тот день в ряде Telegram-каналов появились видео, как утверждается, с захватчиками из колонии, которые заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация). В частности, такую видеозапись опубликовал канал «Осторожно, новости». Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.