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Суд в Москве оштрафовал журналистку Латынину за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Юлию Латынину (признана в России иноагентом) на 40 000 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Латынину признали виновной в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

9 сентября 2022 г. Министерство юстиции России включило Латынину в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В феврале Латынина уже была оштрафована по аналогичной статье на 50 000 руб.

31 августа сообщалось, что за отсутствие плашки иноагента Таганский суд оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района города Юлию Галямину (признана иноагентом в России). Сумма штрафа составила 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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