Суд в Москве оштрафовал журналистку Латынину за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналистку Юлию Латынину (признана в России иноагентом) на 40 000 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Латынину признали виновной в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
9 сентября 2022 г. Министерство юстиции России включило Латынину в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В феврале Латынина уже была оштрафована по аналогичной статье на 50 000 руб.
31 августа сообщалось, что за отсутствие плашки иноагента Таганский суд оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района города Юлию Галямину (признана иноагентом в России). Сумма штрафа составила 40 000 руб.