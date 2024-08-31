Суд Москвы оштрафовал Юлию Галямину за отсутствие маркировки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района города Юлию Галямину (признана иноагентом в России) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Галямина признана виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация и распространение материалов без указания маркировки иноагента).
Минюст включил Галямину в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 г. В мае 2021 г. решением Новгородского районного суда она была признана виновной в нарушении статьи 19.3 КоАПа о неповиновении полиции и за это была приговорена к семи суткам ареста.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. 11 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин также подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.