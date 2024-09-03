Замкомандующего Ленинградским военным округом отрицает вину в получении взятки
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов отрицает вину в получении взятки. Об этом сообщил журналистам его адвокат.
235-й военный гарнизонный суд Москвы закрыл процесс по избранию меры пресечения Муминджанову.
2 сентября Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Муминджанова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Муминджанова могут лишить свободы на срок от восьми до 15 лет.
По информации следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб.